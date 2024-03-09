Planes de pensiones
¿Cómo puedo reclamar cualquier problema con mi plan de pensiones?¿Cuánto puedo aportar como máximo a mi plan de pensiones y cómo afecta a mis impuestos?¿Existe el riesgo de perder mi inversión en un plan de pensiones?¿Existen distintos tipos de planes de pensiones? ¿Cuáles son?¿Qué comisiones tengo que pagar por mi plan de pensiones?¿Qué información debo recibir periódicamente sobre mi plan de pensiones?¿Qué sucede si mi fondo de pensiones tiene pérdidas?Al jubilarme, ¿cómo recibo el dinero de mi plan?Cuando vaya al banco para consultar sobre mi plan de pensiones, ¿tendré atención preferente por mi discapacidad?Estoy comparando entre un plan de pensiones y un plan de previsión asegurado, ¿cuál es la diferencia principal?He solicitado el traspaso de mi plan de pensiones, ¿en qué plazo deben ejecutarlo?Necesito dinero urgente, ¿puedo sacar algo de mi plan de pensiones antes de jubilarme?No estoy contento con mi plan de pensiones, ¿puedo cambiar a otra entidad?Si fallezco, ¿qué pasa con el dinero de mi plan de pensiones?Si hago aportaciones a mi plan de pensiones, ¿puedo desgravar en mi declaración de renta?Si tengo discapacidad, ¿puede mi asistente personal acompañarme al banco?Tengo una discapacidad visual y me resulta muy complicado ver el plan de devengos de mi pensión, ¿debe mi banco prestarme asistencia?Tengo una discapacidad y he llamado para plantear cuestiones acerca de mi plan de pensiones pero nadie pudo atenderme en la entidadTengo una discapacidad y necesito información clara sobre mi plan de pensiones, ¿cómo se adaptan los bancos a mis necesidades?