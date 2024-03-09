¿Cuánto tiempo tiene el Consorcio para indemnizarme los daños provocados por la DANA?
Un vez presentada la solicitud, el Consorcio tiene un plazo máximo de tres meses para indemnizar.
En caso de que no esté conforme con la indemnización propuesta, puedes contratar un perito por tu parte, aunque deberás asumir sus honorarios. Debes comunicar su nombramiento al perito del Consorcio, y en adelante, las labores de tasación se harán conjuntamente por ambos.
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