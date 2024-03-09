¿De cuánto son las ayudas que puedo recibir si mi vivienda se ha visto afectada por la DANA?

En las ayudas que ha establecido el Gobierno de España las cuantías máximas varían en función de los daños que se hayan producido en la vivienda.

Por destrucción total de la vivienda habitual: 60.480 euros; por daños que afecten a la estructura de la vivienda habitual: 41.280 euros; por daños que no afecten a la estructura de la vivienda habitual: 20.640 euros; por destrucción o daños en los enseres domésticos de primera necesidad de la vivienda habitual: 10.320 euros y por daños en elementos comunes de uso general de una Comunidad de Propietarios en régimen de propiedad horizontal: 36.896 euros.

Además, aquellas personas que hayan solicitado la ayuda del Gobierno por daños en la vivienda pueden solicitar una ayuda de 600 euros para la recuperación o reposición de libros de texto, así como de material escolar o de estudio. La pueden solicitar estudiantes y familias con hijos estudiantes y puede realizarse aquí.

En el caso de las ayudas de la Generalitat, el importe de la ayuda es de 6.000 euros por vivienda afectada y se recibe a través de una transferencia a la cuenta bancaria en la que el solicitante, o en su caso, su representante legal, figure como titular.