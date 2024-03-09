#SOSDANA Ayudas públicas
¿Cuáles son los municipios afectados por la DANA que se pueden beneficiar de las ayudas aprobadas?¿De cuánto son las ayudas que puedo recibir si mi vivienda se ha visto afectada por la DANA?¿Me pueden embargar las ayudas que he recibido como afectado por la DANA?¿Qué ayudas se establecen para los territorios declarados zona catastrófica por la DANA?¿Qué considera la Generalitat Valenciana una vivienda gravemente afectada?¿Qué plazo tengo para presentar la solicitud para reclamar las ayudas para afectados por la DANA?¿Qué requisitos tengo que cumplir para solicitar la ayuda que ofrece la Generalitat Valenciana?¿Son compatibles las ayudas que ofrece el Gobierno de España por la DANA con otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos procedentes de otras administraciones o entes públicos o privados?¿Tengo que declarar a Hacienda las ayudas que reciba como afectado por la DANA?El Consorcio me ha indemnizado los daños de la DANA, ¿podré solicitar las ayudas que presta el Gobierno si declara zona catastrófica?He sufrido daños en mi vivienda por la DANA que han afectado tanto a la estructura como al contenido de la misma, ¿puedo solicitar la ayuda de la Generalitat para paliar dichos daños?Soy afectada por la DANA, ¿cómo puedo solicitar la ayuda que ofrece la Generalitat Valenciana?