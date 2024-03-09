¿De qué manera se debe redactar y presentar mi contrato para que sea válido?
Los contratos de crédito deben constar por escrito, en papel o en otro soporte duradero, redactados con letra legible y con un contraste de impresión adecuado. Además, todas las partes contratantes deben recibir un ejemplar del contrato.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
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