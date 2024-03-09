¿Deben las compañías de autobuses interurbanos cumplir con algún sistema de seguridad infantil?

Los ocupantes de 3 o más años de edad que viajen en el autobús de más de nueve plazas deben utilizar, cuando estén sentados, los dispositivos de seguridad instalados en los vehículos. Asimismo, es obligatorio informar de esta obligación a los ocupantes del vehículo por parte del conductor, por el guía, por medios audiovisuales o mediante letreros o pictogramas fijados en lugares bien visibles desde el asiento.