Debido a mi delicada situación económica y no he podido hacer frente a la renta ¿pueden desahuciarme?
El impago de la renta habilita al arrendador para rescindir el contrato. Sin embargo, hasta el 31 de diciembre de 2024 estarán suspendidos los procedimientos de desahucio y lanzamientos por impago de alquiler para hogares vulnerables sin alternativa habitacional.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
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