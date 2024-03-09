Alquiler de vivienda
¿Está sujeta la fianza a algún tipo de actualización con los años?¿Puede el arrendador pedirme más de un mes de fianza?¿Tengo que pagar la renta antes de una fecha en concreto?Debido a mi delicada situación económica y no he podido hacer frente a la renta ¿pueden desahuciarme?Ha llegado la fecha de vencimiento de mi contrato de alquiler, ¿se prorroga automáticamente?He visto anunciado un piso que me ha gustado, ¿puede cobrarme la inmobiliaria honorarios?La zona en la que vivo de alquiler ha sido declarada como zona tensionada ¿qué quiere decir eso?Mi casera me obliga a abonar la renta en efectivo, ¿es legal?Mi casero quiere rescindir el contrato porque necesita el piso para su hijo ¿puede hacerlo?Soy inquilino, ¿puedo poner fin a mi contrato de alquiler sin penalización?Va a finalizar la prórroga de mi contrato, pero mi situación económica es delicada, ¿tengo alguna opción para no rescindir el contrato?Vivo en una zona de alquiler tensionado, ¿puede el arrendador subirme el alquiler respecto al inquilino anterior?Vivo en una zona tensionada y ya ha finalizado la prórroga adicional de tres años ¿se entiende que el contrato queda rescindido?