Debido a una avería en la instalación de mi vivienda, la facturación del suministro de agua se ha disparado. ¿Tengo obligación de abonar el importe?

El mantenimiento de las instalaciones interiores del suministro de agua (desde la llave de registro y arqueta hacia el interior de la vivienda) corresponden al abonado, el resto de la instalación exterior, hacia la toma con la red general de agua, a la compañía suministradora de agua. Por ello en primer lugar habría que identificar el origen de la avería.

En caso de que la avería se encuentre en el tramo responsabilidad del usuario, se podría intentar solicitar a la entidad gestora del servicio fraccionamiento de pago de la deuda y, en caso de tarifas de agua por bloques crecientes, refacturación aplicando tarifa habitual.