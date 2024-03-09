Desde hace unos meses el agua de mi domicilio sale turbia
Los abonados tienen derecho a recibir en sus instalaciones un agua que reúna los requisitos de potabilidad establecidos en las disposiciones vigentes. En caso de duda es siempre conveniente ponerlo en conocimiento de la compañía suministradora. Si el problema persistiese es recomendable dar traslado de la incidencia a los servicios administrativos locales competentes para que lleven a cabo, en su caso, la pertinente inspección, así como la correspondiente reparación en caso de que exista alguna deficiencia en las instalaciones.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
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