Desde hace unos meses el agua de mi domicilio sale turbia

Los abonados tienen derecho a recibir en sus instalaciones un agua que reúna los requisitos de potabilidad establecidos en las disposiciones vigentes. En caso de duda es siempre conveniente ponerlo en conocimiento de la compañía suministradora. Si el problema persistiese es recomendable dar traslado de la incidencia a los servicios administrativos locales competentes para que lleven a cabo, en su caso, la pertinente inspección, así como la correspondiente reparación en caso de que exista alguna deficiencia en las instalaciones.