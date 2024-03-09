Después de un accidente de autobús, ¿puede el transportista limitar el coste del alojamiento que me proporciona?
Sí, el transportista puede limitar el coste total del alojamiento a 80 EUR por noche y por viajero, por un máximo de dos noches, siempre y cuando hayas realizado el viaje con una empresa de autobuses preste servicios regulares superiores a 250 km de distancia o preste servicios discrecionales.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
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