Di mi consentimiento para publicidad a una empresa, pero ahora me llaman de otra empresa del mismo grupo, ¿esto está permitido?
Aunque una empresa tenga tu consentimiento, otras entidades del mismo grupo empresarial no pueden usar tus datos para llamadas comerciales sin tu consentimiento específico. La ley no ampara la comunicación de tus datos personales a otras empresas del grupo para fines comerciales sin tu aprobación previa.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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