Llamadas comerciales spam
¿Cómo puedo reclamar que estoy recibiendo spam telefónico?Di mi consentimiento para publicidad a una empresa, pero ahora me llaman de otra empresa del mismo grupo, ¿esto está permitido?Estoy cansado de recibir publicidad telefónica. ¿Cómo me inscribo en una lista de exclusión?He recibido una llamada comercial y no se han identificadoMe inscribí en la Lista Robinson, pero sigo recibiendo llamadas publicitarias, ¿qué puedo hacer?No quiero aparecer en la guía de abonados, ¿qué tengo que hacer?Participé en un sorteo de Instagram y ahora no paran de llamarme para ofrecerme publicidadRecibo llamadas automáticas ofreciéndome productos, ¿es legal sin mi consentimiento?Si ya no quiero recibir llamadas comerciales, ¿qué debo hacer para cancelar mi consentimiento?