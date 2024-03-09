¿Dónde me tengo que dirigir para reclamar los daños causados por la DANA?

Las solicitudes de indemnización pueden presentarse al Consorcio de Compensación de Seguros directamente por el propio asegurado afectado o, en su representación, por su aseguradora o por su mediador (agente o corredor) de seguros.

Para ello bastará con realizar una llamada al centro de atención telefónica del Consorcio (teléfono gratuito 900 222 665) para facilitar los datos identificativos del asegurado y de las personas o bienes que han sufrido los daños y que tengan seguro; o cumplimentar esa misma información por internet en la página web del Consorcio.

Al terminar la conversación o la cumplimentación de datos en pantalla, la solicitud queda instantáneamente registrada en el sistema informático del organismo y se facilita al afectado su número de referencia.

El Consorcio de Compensación de Seguros registrará y gestionará todas las solicitudes de indemnización que reciba de los asegurados, aunque hubiera transcurrido el plazo de siete días previsto en la legislación de seguros desde que se produjeron los daños.