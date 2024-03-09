¿Dónde puedo solicitar la ayuda para adquirir un coche de sustitución si he perdido el mío por la DANA? y ¿Qué plazo tengo para presentar las solicitudes?
La compra y la presentación de solicitudes de esta ayuda se realizará en el punto de venta adherido al Plan REINICIA AUTO+. Puedes solicitar esta ayuda hasta el 30 de junio de 2025.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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