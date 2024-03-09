Durante el mes pasado estuve de vacaciones y ahora me ha llegado una factura de agua excesiva

En estos casos, algunas normas locales y autonómicas del suministro de agua local prevén el pago provisional de un consumo estimado para evitar la suspensión del servicio, hasta verificar si obedece a algún error o incidencia ajena al usuario y la procedencia o no de la facturación, etc.

Debes presentar reclamación ante la entidad gestora del suministro para que comprueben si ha podido existir algún error de facturación, de lectura o de funcionamiento irregular del contador. Asegúrate igualmente que no existen fugas o averías interiores ni tomas o enganches de agua ilegales. Si como resultado de las comprobaciones realizadas se detecta una facturación incorrecta deben refacturar y devolver lo cobrado en exceso.