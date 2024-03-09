Durante el viaje con mi coche de alquiler me han puesto una multa, ¿quién debe pagarla?

El conductor es el responsable en caso de cometer una infracción de tráfico durante el periodo de alquiler. Si bien la doctrina no es pacífica al respecto, varios Tribunales de Justicia han sancionado a las empresas de alquiler al imponer al consumidor gastos en concepto de gestión de multas, al encargarse únicamente de comunicar a la Dirección General de Tráfico la identidad de la persona infractora y enviarle el contrato de alquiler.