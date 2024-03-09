Alquiler de vehículos
¿Qué información debo conocer con antelación a formalizar el contrato de alquiler del coche?¿Tengo que tomar alguna precaución al recoger el coche de alquiler?Durante el viaje con mi coche de alquiler me han puesto una multa, ¿quién debe pagarla?He alquilado un coche en una agencia y me lo han robadoHe alquilado un coche por internet y me he arrepentido, ¿puedo retractarme?He alquilado un coche y quiero saber qué información me deben facilitarHe alquilado un vehículo a través de una plataforma de intermediación. ¿A quién debo reclamar?He devuelto el coche con dos horas de retraso y me quieren cobrar el día completo, ¿es legal?He llegado a recoger el vehículo que reservé y me dicen que no lo tienen disponibleHe querido alquilar un vehículo en Portugal y por ser de España me quieren imponer un incrementoHe solicitado alquilar un vehículo adaptado y la empresa me indica que no disponen de ningunoHe tenido un accidente con un vehículo alquilado, ¿qué debo hacer?He tenido un conflicto con la empresa de alquiler y quiero saber como reclamarloMe han incluido algunas cláusulas de dudosa legalidad, ¿qué debo hacer?Me han informado de un precio por día de alquiler. ¿Qué aspectos debe comprender?Qué precauciones debo tener a la hora de devolver el vehículo de alquilerSe me ha estropeado el vehículo que tenía alquilado, ¿qué puedo hacer?Si alquilo un coche, ¿es obligatorio contratar seguro?