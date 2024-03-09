Económicamente no puedo hacer frente a la factura de agua, ¿pueden cortarme el suministro?
Hasta el 30 de junio de 2024 no se podrá suspender el suministro de agua en ningún domicilio que tenga la consideración de primera vivienda. No se podrán realizar cortes incluso aunque conste dicha posibilidad en los contratos de suministro o acceso suscritos por los consumidores.
Para acreditar la condición de consumidor vulnerable ante el suministrador que el suministro se produce en la vivienda habitual, podrá emplear cualquier medio documental que acredite de manera fehaciente dicha circunstancia.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
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