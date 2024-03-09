¿El banco tiene derecho a clausurar mi cuenta de repente?

El banco sólo puede cancelar tu cuenta si es de duración indefinida y se ha contemplado esta posibilidad en el contrato. Además tendrá que avisarte con una antelación mínima de dos meses. Una vez cancelada la cuenta, la entidad debe poner a tu disposición el saldo a favor que tengas.

Legislación aplicable
Ver más

Reclama

Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.
Hacerme socio pleno

¿Por qué reclamar con FACUA?

Somos una gran organización
+
Luchamos contra los abusos
+
Independientes de empresas y gobiernos
+
Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
+

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos