¿El banco tiene derecho a clausurar mi cuenta de repente?
El banco sólo puede cancelar tu cuenta si es de duración indefinida y se ha contemplado esta posibilidad en el contrato. Además tendrá que avisarte con una antelación mínima de dos meses. Una vez cancelada la cuenta, la entidad debe poner a tu disposición el saldo a favor que tengas.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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