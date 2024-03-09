¿El equipamiento clínico está adaptado para ser utilizado por personas con discapacidad?
Sí, el material, aparataje y equipamiento clínicos deben responder a criterios de diseño inclusivo, de manera que sean accesibles y cubran las necesidades de las personas con discapacidad, ya sean usuarios, pacientes o acompañantes.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
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