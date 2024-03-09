El precio de la bombona de butano, ¿está limitado?
En la actualidad, el precio de la bombona de butano regulada de 12,5 kilogramos es de 14,43 euros. Este precio ya tiene incluidos el 21% de IVA y el Impuesto Especial sobre los Hidrocarburos. No obstante, el precio de la bombona de butano regulada se revisa cada dos meses, encontrándose hasta el 31 de diciembre de 2023 limitada la subida del precio a un 5%.
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