El precio de la Tarifa de Último Recurso o TUR, ¿es revisable?
El precio de la TUR es revisado trimestralmente y es publicado en el BOE. Actualmente, para contener el impacto del precio del gas en la factura final de los pequeños consumidores, en las revisiones del precio de la tarifa de último recurso de gas natural (TUR), se mantiene el límite del 15% al incremento máximo del coste de la materia prima en su fórmula de cálculo hasta el 1 de abril de 2024.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
+
Luchamos contra los abusos
+
Independientes de empresas y gobiernos
+
Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
+