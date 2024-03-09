El precio de la Tarifa de Último Recurso o TUR, ¿es revisable?

El precio de la TUR es revisado trimestralmente y es publicado en el BOE. Actualmente, para contener el impacto del precio del gas en la factura final de los pequeños consumidores, en las revisiones del precio de la tarifa de último recurso de gas natural (TUR), se mantiene el límite del 15% al incremento máximo del coste de la materia prima en su fórmula de cálculo hasta el 1 de abril de 2024.