El seguro de accidentes que he contratado tiene carencia de un mes, ¿qué significa exactamente?
Es un período estipulado en la póliza durante el cual algunas coberturas no están disponibles para el asegurado. Algunos seguros de accidentes pueden tener un periodo de carencia, durante el cual no se cubren los siniestros ocurridos. Es importante revisar las condiciones de la póliza.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
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