El taxista ha obligado a mi hijo a ponerse el cinturón de seguridad

En España, el Reglamento General de Circulación obliga al colectivo del taxi a cumplir la normativa de seguridad infantil de la misma forma que obliga a todos los vehículos de turismo. Esto quiere decir que los menores de edad de estatura igual o inferior a 135 centímetros deberán utilizar sistemas de retención infantil homologados debidamente adaptados a su talla y peso, y situarse en los asientos traseros.