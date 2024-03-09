El taxista se ha negado a llevarme porque viajaba con un niño, ¿es legal?
El taxi es un servicio público, por lo que en principio no cabe entender que un taxista pueda negarse, salvo que existan causa justificadas como:
- Que sea requerido para transportar un número de personas superior al de las plazas autorizadas.
- Si alguno de los viajeros se halla en estado de embriaguez o intoxicación por estupefacientes.
- Si la naturaleza del equipaje o la presencia de animales pueden causar daños en el interior del vehículo.
- Si es requerido para realizar un servicio por vías intransitables que ofrezcan peligro para la seguridad e integridad tanto de los ocupantes y del conductor como del vehículo.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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