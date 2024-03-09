El tren va a salir con más de una hora de retraso, ¿a qué tengo derecho?
Cuando un tren tiene previsto salir con un retraso de más de 60 minutos puedes optar por el reintegro total del precio del billete correspondiente a las partes del viaje no realizadas o ya efectuadas si el viaje ya no tiene sentido, o continuar tu viaje o ser redirigido por una vía alternativa al destino final, en condiciones de transporte comparables y lo antes posible.
Tendrás derecho a asistencia: comida y refrigerios, en una medida adecuada al tiempo de espera y alojamiento, si la espera se prolonga hasta el día siguiente.
Además la legislación reconoce el derecho a compensaciones económicas. En caso de retraso en la llegada de entre 60 y 119 minutos: 25% del precio del billete. Si el retraso en la llegada es superior a 120 minutos: 50% de dicho precio.