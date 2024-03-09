En caso de avería de la instalación de gas, ¿quién abona el exceso en la factura?
Si experimentas un aumento inusual en la facturación debido a una avería en la instalación de gas, es importante considerar lo siguiente. El mantenimiento de las instalaciones interiores es responsabilidad del abonado o la comunidad.
Si el consumo es significativamente mayor que el promedio, se recomienda solicitar una revisión o verificación del contador para detectar posibles errores. Si se confirma el consumo elevado, puedes solicitar un plan de pagos fraccionados para la deuda generada.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
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