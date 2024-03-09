En caso de que mi contrato de compra sea anulado o resuelto, ¿cómo se manejan las liquidaciones?

Si un contrato de adquisición es nulo o resuelto, las partes deben restituirse recíprocamente las prestaciones realizadas, con posibles deducciones por tenencia, depreciación o deterioro de los bienes.

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