En caso de tener un problema con Correos, ¿hay algún procedimiento establecido para reclamar?
En primer lugar, debe formular una reclamación ante Correos. Tendrán plazo de un mes para contestar en envíos nacionales y 3 meses para envíos internacionales.
Si no contestan o no le satisface la respuesta dada:
- Si se trata de un envío del servicio postal universal puede elevar la queja a la Subdirección General de Régimen Postal o la Junta Arbitral de Consumo.
- Si se trata de un envío postal no comprendido en el servicio postal universal, puede presentar reclamación ante la Junta Arbitral de Consumo.
- Si se trata de un envío sometido a la legislación aplicable de Transporte, puede presentar su reclamación ante la Junta Arbitral de Transporte.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
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