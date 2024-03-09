En el avión me han pasado a una clase inferior a la que aboné, ¿me corresponde la devolución del dinero?
Si un transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo acomoda a un pasajero en una plaza de clase inferior a aquella por la que se pagó el billete, en siete días, reembolsará:
- el 30 % del precio del billete del pasajero para todos los vuelos de 1 500 km o menos, o
- el 50 % del precio del billete para todos los vuelos intracomunitarios de más de 1 500 km, y para todos los demás vuelos de entre 1 500 y 3 500 km, o
- el 75 % del precio del billete para el resto de vuelos.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
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