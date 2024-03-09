En la nueva factura he observado que la compañía de suministro de agua ha aumentado el precio del servicio sin habérmelo comunicado antes

Este tipo de cambios sobre los precios de las tarifas tienen que ser aprobados por el organismo competente, dependiendo de la naturaleza jurídica que adopte la contraprestación económica por el servicio que (tasa, precio público, etc.) y tienen que ser comunicados a los usuarios, aunque no necesariamente de manera individual y siendo habitual que la información se facilite, como mínimo, en las propias facturas una vez entran en vigor los nuevos precios .