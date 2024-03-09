En la puerta de embarque me han indicado que no podía viajar, no dejándome subir al avión

Para el caso en que haya overbooking en el vuelo y la compañía no nos permita el embarque en el avión, deberá ofrecernos el reembolso del billete o un vuelo alternativo para efectuar el viaje. Además, la aerolínea debe ofrecernos asistencia (comida, bebida, alojamiento y traslado), según el tiempo que sea necesario esperar, y compensarnos económicamente con 250, 400 o 600 euros dependiendo de la distancia en kilómetros del vuelo.