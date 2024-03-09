En la tarjeta de embarque no se indica nada y no sé hasta cuándo puedo hacer la facturación

Cuando el vuelo parta de un Estado perteneciente a la Unión Europea, o de un tercer país siempre que la aerolínea transportista sea comunitaria, el transportista aéreo, el operador turístico o un agente de viajes autorizado, debe indicarse previamente y por escrito (inclusive por medios electrónicos) la hora máxima a la que puedes realizar la facturación. De no indicarse hora alguna, deberás presentarte con una antelación mínima de cuarenta y cinco minutos respecto de la hora de salida anunciada.