En los viajes en autobús, ¿qué diferencia hay entre equipaje y bulto de mano?
La normativa establece que se entenderá por equipaje, cualquier objeto o conjunto de objetos que, a petición del viajero, acompañen a éste durante el viaje en autobús a bordo de la bodega, sin embargo, se entiende por bulto de mano, todo pequeño objeto destinado al abrigo, adorno o uso personal que un viajero lleve consigo durante el viaje a bordo del habitáculo del vehículo.
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