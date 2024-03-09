En los viajes en autobús, ¿qué diferencia hay entre equipaje y bulto de mano?

La normativa establece que se entenderá por equipaje, cualquier objeto o conjunto de objetos que, a petición del viajero, acompañen a éste durante el viaje en autobús a bordo de la bodega, sin embargo, se entiende por bulto de mano, todo pequeño objeto destinado al abrigo, adorno o uso personal que un viajero lleve consigo durante el viaje a bordo del habitáculo del vehículo.