¿En qué circunstancias no tengo que pagar comisiones por la cuenta de pago básica?
La entidad no puede cobrar comisiones por los servicios de la cuenta de pago básica si todos los titulares y autorizados están en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión financiera reconocida
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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