¿En qué periodos son más frecuentes los ataques fraudulentos?
Debes tener en cuenta que los estafadores aprovechan eventos sociales y políticos reseñados, como puede ser las elecciones, la declaración de la renta, las navidades o las rebajas para aumentar la probabilidad de que la víctima acceda al enlace.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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