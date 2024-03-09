Cargos bancarios fraudulentos
¿Cómo puedo reclamar un problema con mi banco?¿Cómo se aseguran los bancos de que la información y comunicación sean accesibles para mí si tengo una discapacidad?¿En qué periodos son más frecuentes los ataques fraudulentos?¿Están los bancos obligados a hacer sus servicios accesibles para todos, incluyendo a personas con discapacidad?¿Qué debe hacer mi entidad bancaria si le informo de un cargo en mi cuenta no autorizado?¿Qué debo hacer si he recibido un SMS o correo electrónico y tengo sospechas de que podría ser un intento de phishing o smishing?¿Qué medidas puedo adoptar para limitar el riesgo si he sido víctima de phishing?Creo que han accedido a mis datos bancarios, ¿qué hago ahora?He presentado una queja ante el Banco de España pero no sé qué puede hacer por miHe recibido un email de mi banco pero no estoy segura de que sea auténticoHe sufrido un fraude financiero y han sustraído dinero de mi cuenta bancaria, ¿qué puedo hacer?Llevo anotada la clave en un papel junto con la tarjeta de crédito ¿es seguro?Me han llamado de mi banco y me han pedido la clave por teléfono para confirmar mis datos, ¿debo proporcionarla?Si tengo discapacidad, ¿puede mi asistente personal acompañarme al banco?Si tengo una discapacidad, ¿puedo esperar servicios de atención telefónica y online accesibles de mi banco?Si tengo una discapacidad, ¿recibiré atención preferente en los servicios bancarios?Tengo discapacidad y me han realizado un cargo que no reconozco, ¿debe ayudarme el banco para rellenar los formularios de reclamación?