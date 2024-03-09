En un contrato de crédito con posibilidad de descubierto, ¿qué información debe proporcionarme regularmente el prestamista?
El prestamista debe informar trimestralmente al consumidor mediante un extracto de cuenta detallando períodos, importes dispuestos, saldos, pagos, tipo deudor aplicado, recargos, e importe mínimo a pagar, entre otros.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
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