En una tienda online me sale un botón para continuar la compra ¿Eso significa que tengo que pagar?
Si el botón no indica claramente que implica una obligación de pago con expresiones como «pedido con obligación de pago», el contrato no será vinculante. Deben advertirte de forma clara antes de confirmar el pedido.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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