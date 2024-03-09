¿Es legal que la empresa de mensajería me solicite mis datos (nombre y DNI) para entregarme un paquete?
Sí, el DNI es el único documento con suficiente valor por sí solo para la acreditación de la identidad y los datos personales de su titular, por lo que la comprobación por parte de la empresa de reparto de la identidad del interesado en el momento de la entrega del producto en su domicilio se considera lícito para ejecutar la entrega del producto contratado.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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