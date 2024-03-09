¿Es necesario comunicar a la aseguradora la preexistencia de una enfermedad crónica?

Si la enfermedad la teníamos antes de contratar el seguro, esto es, se trata de una enfermedad preexistente, debemos informar a la compañía respondiendo al cuestionario de salud que ésta realice, siendo obligación del tomador del seguro contestar con honestidad y sinceridad las preguntas que formule.

Una cláusula en el contrato que excluya de forma automática la cobertura de cualquier enfermedad previa a la suscripción del seguro sin necesidad de cuestionario inicial de la aseguradora, podría ser abusiva, por desproporcionada y por conculcar la Ley del Contrato de Seguro.