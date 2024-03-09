Seguros de salud
¿Cómo puedo reclamar un problema con mi aseguradora?¿Debe mi aseguradora garantizar el acceso a su servicio de atención al cliente si tengo discapacidad auditiva o visual?¿Es necesario comunicar a la aseguradora la preexistencia de una enfermedad crónica?¿Mi asistente personal puede acompañarme y ser atendido por mi aseguradora?¿Qué pasa si no pago mi seguro de salud a tiempo?¿Qué plazo tengo para rescindir y no renovar mi seguro de salud?Algunos seguros tienen copago, ¿qué significa?Como persona con discapacidad, ¿qué tipo de apoyo puedo esperar del personal de mi aseguradora en gestiones y trámites?Debido a mi discapacidad, tengo más dificultades para entender mi póliza, ¿debe la aseguradora detenerse a explicármela?He contratado un seguro de salud por teléfono y cuando he recibido el contrato con las condiciones no me interesa y quiero anularlo, ¿puedo hacerlo?Mi seguro de salud me obliga a solicitar las citas a través del área virtual de la aseguradora pero soy ciega y me cuesta muchoMi seguro de salud se renueva automáticamente, ¿cómo puedo cancelarlo?Si contrato un seguro de salud ahora, ¿puedo usar todas sus coberturas de inmediato?Si elijo un seguro de salud de reembolso, ¿qué significa?Si me recetan medicación, ¿mi seguro de salud privado lo paga?Tengo contratado un seguro de salud y voy a viajar fuera fuera de España, ¿mi seguro de salud me cubre?Tengo discapacidad visual y mi aseguradora solo me facilita el contrato en formato digital, ¿puedo exigirlo en otro adecuado a mis necesidades?Tengo movilidad reducida, ¿cómo debe adaptarse la oficina de mi aseguradora para garantizar su accesibilidad?Tengo una discapacidad y necesito atención especial en mi seguro de salud, ¿qué obligaciones tiene mi aseguradora?Uso un seguro de salud que requiere solicitar citas online, pero tengo discapacidad visual y me resulta difícil, ¿qué puedo hacer?