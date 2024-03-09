¿Es normal que el banco cobre por el mantenimiento de mi cuenta?

Sí, los bancos pueden cobrar comisiones por mantenimiento, pero deben ser transparentes y recogerse en el contrato.Para que la entidad pueda cobrarte la comisión de mantenimiento debe informarte previamente sobre sus condiciones y tienes que aceptarlas expresa o tácitamente.

En la cuenta de pago básica el importe máximo a cobrar está limitado expresamente a 3 euros al mes, siendo gratuita para determinados colectivos.