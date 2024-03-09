¿Es normal que el banco cobre por el mantenimiento de mi cuenta?
Sí, los bancos pueden cobrar comisiones por mantenimiento, pero deben ser transparentes y recogerse en el contrato.Para que la entidad pueda cobrarte la comisión de mantenimiento debe informarte previamente sobre sus condiciones y tienes que aceptarlas expresa o tácitamente.
En la cuenta de pago básica el importe máximo a cobrar está limitado expresamente a 3 euros al mes, siendo gratuita para determinados colectivos.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
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