¿Es posible desactivar mi tarjeta por un tiempo y luego reactivarla?
Estás protegido contra operaciones fraudulentas. Si notificas a la entidad sobre la pérdida, robo o uso no autorizado, tu responsabilidad se limita a un máximo de 50 euros, salvo en casos de negligencia grave o fraude.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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