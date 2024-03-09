¿Están obligados los bancos a ofrecer cuentas gratuitas?
Las entidades bancarias tienen la obligación en España de ofrecer una cuenta básica, totalmente gratuita, a aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o están en riesgo de exclusión financiera.
Estas cuentas están exentas de comisiones y no obligan a la contratación de ningún producto extra.
Tanto su apertura como su cierre son gratuitos, al igual que el depósito y la retirada de efectivo. Además, permiten realizar operaciones mediante una tarjeta de débito o prepago, con un límite de 120 movimientos anuales.
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