Estoy comparando entre un plan de pensiones y un plan de previsión asegurado, ¿cuál es la diferencia principal?
Los Planes de Previsión Asegurados ofrecen una garantía tanto en el capital aportado como en un interés mínimo, mientras que los Planes de Pensiones pueden ser de dos tipos: los garantizados, que aseguran el capital y una rentabilidad mínima, y los no garantizados, donde el capital y la rentabilidad dependen de la evolución del mercado.
La elección entre uno y otro depende de tu perfil de riesgo y tus objetivos de ahorro para la jubilación.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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