¿Estoy cubierto por mi seguro si viajo a zonas de conflicto o de riesgo?
No necesariamente. Muchos seguros excluyen zonas con conflictos, desastres naturales o alertas de viaje. Es esencial revisar las exclusiones de tu póliza antes de viajar a tales destinos así como la información oficial publicada por el Ministerio de Exteriores respecto de los riesgos del destino.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
+
Luchamos contra los abusos
+
Independientes de empresas y gobiernos
+
Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
+