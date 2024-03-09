Seguros de viajes
¿Cómo puedo reclamar un problema con mi aseguradora?¿Estoy cubierto por mi seguro si viajo a zonas de conflicto o de riesgo?¿Mi asistente personal puede acompañarme y ser atendido por mi aseguradora?¿Qué sucede si tengo dos seguros de viaje con coberturas similares?Como persona con discapacidad, ¿qué tipo de apoyo puedo esperar del personal de mi aseguradora en gestiones y trámites?Debido a mi discapacidad, tengo más dificultades para entender mi póliza, ¿debe la aseguradora detenerse a explicármela?El destino que consta en mi póliza de seguro de viaje no es correcto, ¿cómo lo soluciono?Estoy planeando un viaje, ¿es obligatorio contratar un seguro al reservar el vuelo?Me han dicho que para entrar a ciertos países necesito un seguro de viajes, ¿es cierto?Me voy de Erasmus, ¿tengo que contratar un seguro de viajes?Quiero practicar paracaidismo en mi viaje, ¿estoy cubierto por mi seguro?Si me enfermo en otro país, ¿como reclamo al seguro de viaje?Si no pago a tiempo mi seguro de viaje, ¿pierdo mi cobertura?Tengo discapacidad visual y mi aseguradora solo me facilita el contrato en formato digital, ¿puedo exigirlo en otro adecuado a mis necesidades?Tengo movilidad reducida, ¿cómo debe adaptarse la oficina de mi aseguradora para garantizar su accesibilidad?Tengo una discapacidad auditiva y he sufrido un siniestro cubierto por mi seguro de viajes, ¿cómo debe comunicarme la aseguradora las instrucciones?