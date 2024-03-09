Estoy interesado en dar de baja mi suministro de agua porque durante unos meses no voy a habitar la vivienda. ¿Cómo lo hago?
Esta posibilidad de que se pueda solicitar una baja temporal del suministro de agua dependerá de lo que tenga establecido cada compañía, si bien en principio no existe una obligación específica para que la empresa resulte obligada a ello.
No obstante, es importante conocer las condiciones de dicha baja temporal, principalmente en lo que se refiere a los aspectos tarifarios, así como en la existencia de límites máximos o mínimos en su plazo de duración.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
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